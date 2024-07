Novos Profissionais na Saúde Pública de Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública publicou na Gazeta Municipal nº 916, desta segunda-feira (29), a sexta convocação de profissionais aprovados no Processo Seletivo nº 01/2023/ECSP. Os convocados, listados no ANEXO II do edital, incluem especialistas em diversas áreas da saúde e administração.

