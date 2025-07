Novos quebra-molas são instalados em vias de grande fluxo em Várzea Grande A Secretaria de Obras segue um cronograma de prioridades que visa melhorar o tráfego e a mobilidade em diferentes pontos da cidade... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h37 ) twitter

Momento MT

A Secretaria de Obras segue um cronograma de prioridades que visa melhorar o tráfego e a mobilidade em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, instalou, ontem (30), dois novos quebra-molas em regiões estratégicas da cidade. As intervenções ocorreram nos bairros Chapéu do Sol e Parque do Lago, com o objetivo de garantir mais segurança a pedestres e motoristas.

Para mais detalhes sobre essas melhorias e outras ações da Prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

