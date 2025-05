Nua, Leticia Spiller relaxa em banheira com vista paradisíaca: ‘Na Quinta Da Vacaria Leticia Spiller arrancou suspiros dos seguidores do Instagram na manhã desta segunda-feira (05), ao publicar um vídeo completamente...

Leticia Spiller arrancou suspiros dos seguidores do Instagram na manhã desta segunda-feira (05), ao publicar um vídeo completamente nua, enquanto relaxava em uma banheira com vista para a natureza. “Primeira experiência inesquecível aqui na Quinta Da Vacaria. Recebi um tratamento de vino terapia; excelente desintoxicante, relaxante e tonificante, entre outras propriedades da uva e do vinho 8”, iniciou ela falando sobre o local. “Iniciamos com uma esfoliação, em seguida um banho de imersão e por último uma massagem. Depois é só relaxar! Muito obrigado por este presente divino @quintadavacaria“, finalizou. Confira vídeo abaixo:

