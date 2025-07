Momento MT |Do R7

Número de alistados em 2025 aumenta 50,67% em Rondonópolis O período para realização do alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos em 2007, que completam ou completaram 18 anos...

O período para realização do alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos em 2007, que completam ou completaram 18 anos em 2025, encerrou neste dia 30 de junho com uma boa notícia em Rondonópolis. A Junta do Serviço Militar local registrou um total de 2.111 alistados em 2025, o que representa um aumento significativo em comparação aos anos anteriores.

