Número de casos de dengue e Chikungunya aumenta em Lucas do Rio Verde Do final do mês de janeiro de 2025, para o final de fevereiro, o número de notificações e casos de dengue e Chikungunya aumentou, significativamente...

Do final do mês de janeiro de 2025, para o final de fevereiro, o número de notificações e casos de dengue e Chikungunya aumentou, significativamente, em Lucas do Rio Verde. Segundo dados da Vigilância em Saúde, o aumento foi de mais de 140% em relação as notificações de dengue, saltando de 110 para 267 e de mais de 160% em relação aos casos confirmados, saltando de 15 para 40.

Para mais informações sobre a situação alarmante da dengue e Chikungunya em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: