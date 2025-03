Número de grêmios estudantis em escola estaduais de Mato Grosso chega a 507 em 2025 A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) atingiu a marca de 507 grêmios estudantis criados em um universo de 628... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h12 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) atingiu a marca de 507 grêmios estudantis criados em um universo de 628 escolas da rede estadual nesse início de ano letivo. Na avaliação do secretário de Educação, Alan Porto, a atuação dos grêmios é muito mais do que representação estudantil. Na visão dele, são valores que contribuem para uma boa convivência escolar, além de preparar os estudantes para uma vida cidadã ativa. Saiba mais sobre a importância dos grêmios estudantis e suas metas para 2025 consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

