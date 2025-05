Momento MT |Do R7

Número de turistas estrangeiros em MT cresceu 19% em 2024, aponta dados da Embratur O turismo internacional em Mato Grosso registrou crescimento em 2024, impulsionado por ações de promoção do destino em feiras globais...

O turismo internacional em Mato Grosso registrou crescimento em 2024, impulsionado por ações de promoção do destino em feiras globais, press trips e estratégias digitais da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Dados da Gerência de Informação e Inteligência em Dados da Embratur apontam que 1.255 turistas estrangeiros entraram diretamente pelas fronteiras do Estado, um aumento de 19,07% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.054 visitantes.

