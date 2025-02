“Nunca o Estado transferiu tantos recursos para os prefeitos investirem em prol do cidadão”, afirma governador

Momento MT |Do R7

O governador Mauro Mendes afirmou que nunca o Governo de Mato Grosso transferiu tantos recursos – de forma voluntária – para os prefeitos investirem em obras e ações em prol do cidadão, quanto nos últimos anos. Mauro Mendes participou da abertura do Encontro Mato-grossense de Municípios, realizado pelo Tribunal de Contas (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) no Cenarium Rural, em Cuiabá, nesta terça-feira (18.2).

