“O exemplo arrasta”: Gisela Simona atualiza caso Gabrielli, rebate tese de “surto” e defende protocolo de apoio às famílias de vítimas Na Semana da Mulher na Política, a deputada federal Gisela Simona (União Brasil-MT), em entrevista ao portal Momento MT, atualizou...

Na Semana da Mulher na Política, a deputada federal Gisela Simona (União Brasil-MT), em entrevista ao portal Momento MT, atualizou os desdobramentos do caso Gabrielli Daniel de Moraes, estudante de enfermagem de 31 anos, assassinada a tiros em 25 de maio dentro de casa, no bairro Praeirinho, em Cuiabá, pelo ex-marido e policial militar Ricker Maximiano de Moraes, 33. O PM segue preso preventivamente.

