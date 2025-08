O futuro de Chapada depende da gente Sou do interior de Mato Grosso. Nasci em Juscimeira, onde aprendi cedo que lazer não é luxo, é necessidade. Nunca tive a chance de... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

Sou do interior de Mato Grosso. Nasci em Juscimeira, onde aprendi cedo que lazer não é luxo, é necessidade. Nunca tive a chance de conhecer o mar quando era criança. Mas tive a sorte de crescer perto de cachoeiras, rios e trilhas que faziam parte da nossa vida. Era o turismo que cabia no bolso da nossa família e é por isso que defendo com tanta convicção o turismo popular, acessível, democrático. Todo mundo merece esse direito. Para saber mais sobre a importância do turismo em Chapada dos Guimarães, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

