Momento MT |Do R7

O gasoduto é de suma importância para o desenvolvimento industrial de MT”, afirma empresário O empresário e representante da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), Marinaldo Ferreira dos Santos, afirmou que...

O empresário e representante da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), Marinaldo Ferreira dos Santos, afirmou que o novo sistema de distribuição de gás natural é de suma importância para o desenvolvimento industrial do Estado. A rede foi inaugurada nesta sexta-feira (25.7) pelo Governo de Mato Grosso, no Distrito Industrial de Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: