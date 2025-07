O gasoduto é um marco para a industrialização na Capital, afirma governador

Momento MT |Do R7

O governador Mauro Mendes afirmou que a entrega do gasoduto no Distrito Industrial, realizada nesta sexta-feira (25/7), representa um marco para a industrialização em Cuiabá. O novo sistema, sonhado há mais de duas décadas, recebeu investimento de R$ 40 milhões do Governo de Mato Grosso, por meio da parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico, MT Gás e MT Par.

