O Pará na vitrine do Brasil: arte, sabores e natureza amazônica encantam no 9º Salão do Turismo Da feira do Ver-o-Peso ao som contagiante do carimbó marajoara, o estado ocupa posição de destaque no evento, que segue até o dia 23...

Da feira do Ver-o-Peso ao som contagiante do carimbó marajoara, o estado ocupa posição de destaque no evento, que segue até o dia 23 de agosto no Distrito Anhembi. Gastronomia, artesanato, música e turismo de base comunitária estão entre os atrativos que exaltam a identidade paraense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as maravilhas do Pará no 9º Salão do Turismo!

Leia Mais em Momento MT: