“O Pré-Enem Digit@l foi fundamental para os meus estudos”, disse estudante autista aprovado em mais de três cursos na UFMT e UFR

Momento MT

O governador Mauro Mendes prestou homenagem a estudantes da rede pública que se destacaram em sua trajetória acadêmica no último ano letivo, ressaltando o papel transformador da educação pública de Mato Grosso. O evento realizada nesta quinta-feira (9.5), no Palácio Paiaguás, contou com a presença de 30 estudantes, autoridades, familiares e representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Para saber mais sobre essa emocionante história e o impacto do Pré-Enem Digit@l, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

