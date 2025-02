O presente e o futuro da economia de Mato Grosso

Na semana passada, tive a honra de ser convidado para acompanhar a posse da nova diretoria do Sindicato das Indústrias da Alimentação da Região Sul do Estado de Mato Grosso (Siar Sul MT). Pude ali falar um pouco das nossas ações em prol do nosso setor industrial desde o início do mandato parlamentar na Assembleia Legislativa.

