O Projeto Cine Raízes chega a Diamantino, trazendo sessão de cinema gratuito para toda a família

No dia 21 de agosto, a partir das 19h, Diamantino recebe o projeto Cine Raízes, com a exibição gratuita do filme “Carros 3”, na praça em frente ao Ginásio Poliesportivo Darcy Capistrano, no bairro Buriti. O evento é aberto a toda a comunidade e conta com distribuição de pipoca e refrigerante, garantindo diversão para todas as idades.

