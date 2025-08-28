Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O voluntariado inspira, transforma vidas e fortalece a sociedade!

No dia 28 de agosto celebramos o Dia Nacional do Voluntário, uma data que nos convida a refletir sobre a força da solidariedade e a...

Momento MT

Momento MT|Do R7

No dia 28 de agosto celebramos o Dia Nacional do Voluntário, uma data que nos convida a refletir sobre a força da solidariedade e a importância daqueles que dedicam tempo, energia e talento para transformar a vida de outras pessoas. O voluntariado é um dos pilares da construção de uma sociedade mais justa, humana e fraterna.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e se inspirar ainda mais!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.