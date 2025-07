OAB-MT alerta sobre o golpe do falso advogado O golpe é antigo. Mas voltou a ser aplicado em Sorriso. O alerta é feito pela presidenta da 17ª Subseção de Sorriso da Ordem dos Advogados... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h58 ) twitter

O golpe é antigo. Mas voltou a ser aplicado em Sorriso. O alerta é feito pela presidenta da 17ª Subseção de Sorriso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carla Guerra. De forma simples, pessoas que estão com algum processo em andamento recebem mensagens do advogado informando que houve um andamento no trâmite, e que o cliente precisa enviar dinheiro. Detalhe: o processo realmente existe, a foto é do advogado, mas o telefone de contato é outro. E o dinheiro que o cliente (no caso, a vítima) enviar cai no bolso do golpista. “Os golpistas, às vezes, enviam boletos para pagamento dizendo se tratarem de custas processais necessários para liberação de valores a receber , utilizam peças processuais e timbre do escritório realmente contratado”, detalha a advogada. Para mais informações e detalhes sobre este alerta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ação ostensiva da Polícia Penal impede que 29 celulares cheguem a presos na Penitenciária de Rondonópolis

