Obra da maior ponte de Mato Grosso atinge 43,91% de execução; veja fotos A construção da maior ponte de concreto do Estado de Mato Grosso sobre o rio Juruena, com 1.360 metros de extensão, atingiu 43,91%... Momento MT|Do R7 27/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 27/04/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A construção da maior ponte de concreto do Estado de Mato Grosso sobre o rio Juruena, com 1.360 metros de extensão, atingiu 43,91% de execução. A obra recebe um investimento de R$ 252,8 milhões, o que inclui o asfaltamento de 59 km da MT-208 e a construção de mais três pontes de concreto no trajeto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em Momento MT:

Ferrogrão pode destravar logística e reduzir bilhões em perdas, mas segue embargada

Agrishow 2025 começa nesta segunda-feira em Ribeirão Preto

Eliezer exibe antes e depois de Viih Tube e destaca diferença: ‘Emagreceu na raça’