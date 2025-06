Obra de drenagem avança no Osmar Cabral após articulação de Cezinha Nascimento Huelton Souza – Assessoria do vereador Cezinha Nascimento O vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) visitou, na manhã desta...

Huelton Souza – Assessoria do vereador Cezinha Nascimento O vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) visitou, na manhã desta sexta-feira (6), as obras de drenagem em andamento no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. A intervenção contempla as ruas 04, 05, 06, 07 e 13 — na divisa com o Jardim Liberdade — e representa um avanço significativo para a infraestrutura da região.

Leia Mais em Momento MT: