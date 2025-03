Obra estratégica: Nova Rota do Oeste anuncia contorno rodoviário em Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante para modernizar sua infraestrutura viária. Durante a abertura do Show Safra Mato Grosso...

Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante para modernizar sua infraestrutura viária. Durante a abertura do Show Safra Mato Grosso 2025, nesta segunda-feira (24), o presidente do Conselho Fiscal da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, anunciou a construção do contorno rodoviário no município. O evento contou com a presença do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta, do prefeito Miguel Vaz, do vice-prefeito Joci Piccini e de diversas lideranças do setor produtivo.

