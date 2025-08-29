Obras avançam e nova etapa com construção de meios-fíos e sarjetas começa no bairro Desde o início dos trabalhos, no dia 15 de maio, já foram executados serviços de terraplanagem, compactação do solo, tapa-buracos,... Momento MT|Do R7 29/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h37 ) twitter

Desde o início dos trabalhos, no dia 15 de maio, já foram executados serviços de terraplanagem, compactação do solo, tapa-buracos, recapeamento e manutenção das ruas. As obras de infraestrutura viária em andamento no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, entraram em uma nova fase: a construção de meios-fios e sarjetas. A intervenção é considerada o maior investimento da história na região e tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos moradores e melhores condições de tráfego para todos os usuários das vias.

