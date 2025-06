Obras das 2 mil casas do Ser Luverdense Habitação já estão a todo vapor A construção das unidades habitacionais do Residencial Jardim Esperança I, em Lucas do Rio Verde, começou com ritmo acelerado. O projeto... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h37 ) twitter

A construção das unidades habitacionais do Residencial Jardim Esperança I, em Lucas do Rio Verde, começou com ritmo acelerado. O projeto integra o programa Ser Luverdense Habitação e prevê a construção de 2 mil moradias, sendo que 1.008 unidades foram lançadas recentemente na primeira etapa. Atualmente, o primeiro módulo, com 439 casas, está em execução. O prefeito Miguel Vaz visitou o canteiro de obras nesta segunda-feira (16) e destacou o início das atividades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o projeto!

