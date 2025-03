Obras de ampliação e melhorias nas rodovias MT-320 e MT-208 são apresentadas em audiências públicas O Governo de Mato Grosso, por meio da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Ager) e da Secretaria de Estado... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h07 ) twitter

O Governo de Mato Grosso, por meio da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Ager) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em conjunto com a Concessionária Via Brasil, realizará quatro audiências públicas para apresentar o plano funcional das obras de ampliação e melhorias que serão realizadas em trechos concedidos das rodovias MT-320 e MT-208, nos perímetros urbanos de Alta Floresta, Carlinda, Colíder e Nova Canaã do Norte. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as audiências e as obras previstas! Leia Mais em Momento MT: Câmara Municipal muda de cor e terá programação especial no Mês da Mulher

