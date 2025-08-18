Obras de ampliação e modernização do restaurante no Lago Ernani Machado estão a todo o vapor em Lucas do Rio Verde Já começaram as obras de reforma e ampliação no Restaurante do Lago Ernani José Machado, um dos principais cartões-postais de Lucas... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Já começaram as obras de reforma e ampliação no Restaurante do Lago Ernani José Machado, um dos principais cartões-postais de Lucas do Rio Verde. A modernização está sendo realizada pela empresa vencedora da Concorrência Pública Presencial nº 010/2024, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade. Entre as exigências do edital de concessão está a ampliação e melhoria das instalações, com o objetivo de garantir um espaço mais moderno, sustentável e atrativo para moradores e visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!

Leia Mais em Momento MT:

Comissão debate infraestrutura do sistema portuário brasileiro

Atuação da guarda portuária é tema de audiência nesta terça-feira

Mais de 230 equipes participam do 17º Festival de Pesca de Sorriso