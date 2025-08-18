Logo R7.com
Obras de ampliação e modernização do restaurante no Lago Ernani Machado estão a todo o vapor em Lucas do Rio Verde

Já começaram as obras de reforma e ampliação no Restaurante do Lago Ernani José Machado, um dos principais cartões-postais de Lucas...

Já começaram as obras de reforma e ampliação no Restaurante do Lago Ernani José Machado, um dos principais cartões-postais de Lucas do Rio Verde. A modernização está sendo realizada pela empresa vencedora da Concorrência Pública Presencial nº 010/2024, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade. Entre as exigências do edital de concessão está a ampliação e melhoria das instalações, com o objetivo de garantir um espaço mais moderno, sustentável e atrativo para moradores e visitantes.

