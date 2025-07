Obras de construção da Unidade Básica de Saúde Parque das Emas entram na reta final As obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque das Emas devem ser concluídas nos próximos dias. A previsão é que o... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h38 ) twitter

Momento MT

As obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque das Emas devem ser concluídas nos próximos dias. A previsão é que o prédio, de mais de 1.300 metros quadrados de área, seja entregue no mês de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Lucas do Rio Verde!

