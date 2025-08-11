Logo R7.com
Obras de implantação do Rodoanel estão com 44% de execução

Momento MT

Momento MT|Do R7

As obras de implantação do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande estão com 44% de execução. O Governo de Mato Grosso já concluiu cinco estruturas, entre pontes e viadutos, que fazem parte do projeto. Mais dois viadutos continuam com as obras em andamento, além da construção das pistas.

