Obras de implantação do Rodoanel estão com 44% de execução
As obras de implantação do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande estão com 44% de execução. O Governo de Mato Grosso já concluiu cinco estruturas, entre pontes e viadutos, que fazem parte do projeto. Mais dois viadutos continuam com as obras em andamento, além da construção das pistas.
