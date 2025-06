Obras de infraestrutura do Paiaguás seguem em ritmo acelerado A rua Javé, por exemplo, já conta com aproximadamente 70% dos serviços de drenagem concluídos, enquanto a rua Moisés registra cerca... Momento MT|Do R7 19/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h36 ) twitter

A rua Javé, por exemplo, já conta com aproximadamente 70% dos serviços de drenagem concluídos, enquanto a rua Moisés registra cerca de 25% de execução. Com 33 dias corridos de execução, o cronograma físico-financeiro previsto no contrato vem sendo respeitado e a prefeitura estima a conclusão total em 120 dias. Início do período de estiagem contribui As obras de pavimentação, recapeamento e drenagem no bairro Paiaguás seguem em ritmo acelerado em Várzea Grande. Lançadas em 15 de maio deste ano – no dia do aniversário da cidade -, os serviços já apresentam avanços significativos e representam o maior investimento em infraestrutura urbana da história do bairro, com mais de R$ 10 milhões a serem aplicados.

