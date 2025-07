Obras de infraestrutura seguem com mais frentes de trabalho A Prefeitura solicita a compreensão dos moradores durante o período de obras, ações que exigem intervenções temporárias e pontuais... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h38 ) twitter

A Prefeitura solicita a compreensão dos moradores durante o período de obras, ações que exigem intervenções temporárias e pontuais no trânsito e no acesso a algumas vias. A Prefeitura de Várzea Grande iniciou a semana com frentes de trabalho em andamento na rua Pedro, no bairro Paiaguás. As ações fazem parte do cronograma de pavimentação e infraestrutura urbana. O bairro está sendo contemplado com o maior investimento de sua história, recursos de mais de R$ 10 milhões, inclusive, com projeto simultâneo em plena execução pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

