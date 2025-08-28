Obras de modernização da piscina olímpica no Complexo Arena Pantanal chegam a 60%
As obras de modernização da piscina olímpica no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá, já estão 60% concluídas. A reforma no espaço vai propiciar, em breve, muito mais funcionalidade e conforto para treinamentos e competições de natação no Estado. Com investimento de cerca de R$ 6 milhões do Governo do Estado, a Secretaria está reformando e ampliando o espaço, que passará a contar também com arquibancada coberta e vestiários completos.
As obras de modernização da piscina olímpica no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá, já estão 60% concluídas. A reforma no espaço vai propiciar, em breve, muito mais funcionalidade e conforto para treinamentos e competições de natação no Estado. Com investimento de cerca de R$ 6 milhões do Governo do Estado, a Secretaria está reformando e ampliando o espaço, que passará a contar também com arquibancada coberta e vestiários completos.
