Obras de modernização da piscina olímpica no Complexo Arena Pantanal chegam a 60%

As obras de modernização da piscina olímpica no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá, já estão 60% concluídas. A reforma no espaço vai propiciar, em breve, muito mais funcionalidade e conforto para treinamentos e competições de natação no Estado. Com investimento de cerca de R$ 6 milhões do Governo do Estado, a Secretaria está reformando e ampliando o espaço, que passará a contar também com arquibancada coberta e vestiários completos.

