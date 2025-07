Obras de pavimentação avançam nos loteamentos Industriais V e VI As obras de infraestrutura viária nos loteamentos Industriais V e VI seguem em ritmo acelerado, com empenho e trabalho da Secretaria...

As obras de infraestrutura viária nos loteamentos Industriais V e VI seguem em ritmo acelerado, com empenho e trabalho da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Nesta etapa, os trabalhos se concentram nos serviços de terraplanagem e pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD). O projeto, que prevê a pavimentação de 9,9 km de vias, teve início em setembro de 2023. De acordo com a equipe de engenharia e fiscalização da Prefeitura, até o momento, 2,3 km já foram pavimentados, estando na fase de acabamento, com a execução de meio-fio, sarjetas e bocas de lobo em andamento.

Para mais detalhes sobre o andamento das obras e seu impacto na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

