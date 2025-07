Obras de pavimentação em estradas vicinais avançam em Sorriso

Momento MT |Do R7

O Município de Sorriso possui três obras de pavimentação asfáltica em estradas vicinais, realizadas por meio do programa Agro Estrada, uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Associação de Produtores Rurais. Em cada um dos trechos já existe um canteiro de obras com empresas licitadas.

