Obras de readequação e reforma da UBS Alvorada devem ser concluídas até o fim de agosto Quem passa pela Avenida Pará, no Bairro Alvorada, com certeza, já percebeu as mudanças na infraestrutura da Unidade Básica de Saúde... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h37 ) twitter

Quem passa pela Avenida Pará, no Bairro Alvorada, com certeza, já percebeu as mudanças na infraestrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alvorada. A unidade está fechada para obras desde abril e a previsão é finalizar até o mês de agosto. O projeto consiste na readequação dos espaços, conforme orientações da Vigilância Sanitária, troca de todo o piso e portas, pintura interna e externa, drenagem, calçada e acessibilidade, além de projeto de combate a incêndio e hidrossanitário.

