Obras de recuperação da rua Várzea Grande avançam na região da Marajá Nos próximos dias a rua será liberada para o tráfego já com melhores condições de circulação. A previsão é que todos os serviços sejam... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Nos próximos dias a rua será liberada para o tráfego já com melhores condições de circulação. A previsão é que todos os serviços sejam concluídos dentro do prazo de 30 dias, com acompanhamento técnico das equipes da Secretaria. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, avança nas obras de reestruturação da rua Várzea Grande, localizada no bairro Parque Del Rey, nos fundos da região conhecida como Marajá. A intervenção segue em ritmo acelerado e já entrou em uma nova etapa, com a instalação de bocas de lobo para reforço do sistema de drenagem da via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Festival de Inverno de Chapada oferece diversas atrações gratuitas à população com o apoio do Governo de MT

Expolucas 2025 contará com reforço no efetivo e atuação integrada das forças de segurança

Sema lança “CAR Digital 2.0 em Campo” e irá até os municípios esclarecer dúvidas sobre as funcionalidades do sistema