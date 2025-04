Obras de reforma: UBS Alvorada será fechada a partir da próxima segunda-feira (07) A Prefeitura de Lucas do Rio Verde inicia no próximo dia 14, as obras de readequação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alvorada...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde inicia no próximo dia 14, as obras de readequação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alvorada, antigo PSF IV. E para evitar transtornos no atendimento, a unidade será fechada a partir de segunda-feira (07).

