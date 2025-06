Obras do BRT avançam com recapeamento da Avenida do CPA As obras de implantação do Sistema BRT avançam com o início do recapeamento da Avenida do CPA, em Cuiabá. Os trabalhos estão sendo...

