Obras do BRT seguem em andamento e trânsito em cruzamento na Avenida do CPA será liberado

As obras de implantação do Sistema BRT na Avenida do CPA seguem dentro do que foi estabelecido no acordo de rescisão com o Consórcio BRT. A partir desta terça-feira (29.4), o cruzamento da Rua Dr. Ênio Vieira com a Avenida do CPA, em frente à loja Cobasi, deverá ser liberado para o trânsito.

