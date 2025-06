Obras do Complexo Viário do Leblon avançam com escavação de trincheira As obras do Complexo Viário do Jardim Leblon, em Cuiabá, entraram em uma nova etapa com a execução simultânea de serviços que incluem... Momento MT|Do R7 21/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras do Complexo Viário do Jardim Leblon, em Cuiabá, entraram em uma nova etapa com a execução simultânea de serviços que incluem demolição de estrutura antiga, escavação de trincheira e concretagem de colunas para um novo elevado. O projeto, realizado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), visa solucionar os gargalos na Avenida Miguel Sutil e conta com um investimento de R$ 78,1 milhões. Para mais detalhes sobre o andamento das obras e suas implicações para o trânsito local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Aumento nas vendas dos EUA acende sinal de alerta para o mercado brasileiro

Alta produção impulsiona etanol e fortalece rentabilidade no campo

Agronegócios Copercana 2025 começa nesta segunda em Sertãozinho