Obras do novo Hospital Júlio Müller estão 80% concluídas

Obra do Hospital Universitário abandonada

As obras do novo Hospital Universitário Júlio Müller estão 80% concluídas. A licitação para a retomada das obras do novo hospital ocorreu em 2020 e a obra foi retomada pelo Governo de Mato Grosso em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra para a saúde do estado!

