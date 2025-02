Obras do Rodoanel avançam com lançamento de vigas em viaduto na MT-251 As obras de implantação do Rodoanel seguem avançando em Cuiabá e Várzea Grande. Neste sábado (25.1) e domingo (26.1), será realizado...

As obras de implantação do Rodoanel seguem avançando em Cuiabá e Várzea Grande. Neste sábado (25.1) e domingo (26.1), será realizado o lançamento das vigas do viaduto sobre a MT-251, a estrada que dá acesso a Chapada dos Guimarães. Com o lançamento das vigas, o novo viaduto começa a ganhar forma, já que sobre elas serão construídas as pistas por onde os carros irão trafegar futuramente. Não haverá interdições no trânsito local, que continuará funcionando com um pequeno desvio durante a operação.

Para mais detalhes sobre o andamento das obras e sua importância para a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: