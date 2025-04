Obras dos novos Hospitais Regionais avançam em Mato Grosso; veja status As obras dos novos Hospitais Regionais do Araguaia, em Confresa, de Alta Floresta, Juína e Tangará da Serra avançaram no primeiro trimestre... Momento MT|Do R7 20/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/04/2025 - 17h26 ) twitter

As obras dos novos Hospitais Regionais do Araguaia, em Confresa, de Alta Floresta, Juína e Tangará da Serra avançaram no primeiro trimestre de 2025. Com investimento total previsto de R$ 163 milhões, o Hospital Regional de Alta Floresta é o que está mais avançado, chegando a 83% de execução; a obra teve início em junho de 2022 e deve ser concluída ainda em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre os novos hospitais!

