Obras dos novos Hospitais Regionais avançam em Mato Grosso; veja status do andamento A construção dos novos Hospitais Regionais de Alta Floresta, do Araguaia (em Confresa), de Juína e de Tangará da Serra evoluiu no primeiro...

A construção dos novos Hospitais Regionais de Alta Floresta, do Araguaia (em Confresa), de Juína e de Tangará da Serra evoluiu no primeiro semestre deste ano. O Hospital Regional de Alta Floresta, que começou a ser construído em junho de 2022, já chegou a 88% de execução e deve ser o primeiro a ficar pronto, ainda no segundo semestre de 2025. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) pretende investir R$ 186 milhões nas obras da unidade.

