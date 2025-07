Obras em Complexo Viário do Leblon avançam em três frentes Com o objetivo de resolver gargalos do trânsito nas duas pontas da Trincheira Jurumirim, as obras do Complexo Viário do Jardim Leblon... Momento MT|Do R7 27/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 27/07/2025 - 10h58 ) twitter

Com o objetivo de resolver gargalos do trânsito nas duas pontas da Trincheira Jurumirim, as obras do Complexo Viário do Jardim Leblon seguem em três frentes. O avanço das obras permitiu a liberação do trânsito na alça de acesso a Avenida Miguel Sutil, ao lado da loja da Honda. Nesse ponto, foi finalizada a construção do muro de contenção do aterro implantado para viabilizar o alargamento de um dos lados do viaduto. Agora, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) atua na construção de um pequeno elevado que dará acesso à terceira faixa do outro lado da via. Para mais detalhes sobre o andamento das obras e seus impactos no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Viação e Obras registra mais de 3 mil solicitações serviços

