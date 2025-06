Momento MT |Do R7

Obras em pontes na Transpantaneira melhoraram acúmulo de água no Pantanal, afirma gerente da Estrada Parque As chuvas que ocorreram no Pantanal Mato-grossense até o início deste mês, aliadas às medidas preventivas adotadas pelo Governo de...

As chuvas que ocorreram no Pantanal Mato-grossense até o início deste mês, aliadas às medidas preventivas adotadas pelo Governo de Mato Grosso, transformaram o cenário da Estrada Parque Transpantaneira, na rodovia MT-060, do Km 17 (onde está localizado o Posto de Fiscalização) até o Km 142 (Porto Jofre). A Unidade de Conservação inclui ainda a faixa marginal de 300 metros de cada lado da rodovia.

