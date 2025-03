Obras em unidades socioeducativas aumentarão em 50% vagas masculinas e femininas O investimento de R$ 25 milhões do Governo de Mato Grosso para ampliar e modernizar as unidades socioeducativas de Cuiabá, destinadas... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h26 ) twitter

O investimento de R$ 25 milhões do Governo de Mato Grosso para ampliar e modernizar as unidades socioeducativas de Cuiabá, destinadas a adolescentes em cumprimento de medidas de internação, ampliará o número de vagas masculinas de 68 para 100. Já na unidade feminina, sairá de 12 para 20 vagas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras e investimentos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso!

