Obras intensifica limpeza de bocas de lobo para prevenir alagamentos no próximo período chuvoso

Durante as ações, servidores têm encontrado materiais como garrafas PET, sacolas plásticas, pedaços de papelão, móveis inutilizados e até restos de lixo doméstico descartados irregularmente. A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas tem intensificado os serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo em diversos bairros de Várzea Grande como medida preventiva antes do início do período chuvoso. O trabalho tem revelado uma realidade preocupante: o acúmulo de lixo inadequado nas redes de drenagem pluvial.

