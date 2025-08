Obras na Avenida Elvira Monteiro, Costa Verde A Prefeitura de Várzea Grande informa que estão em andamento as obras na Avenida Elvira Monteiro, no bairro Costa Verde, para reconstrução... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Prefeitura de Várzea Grande informa que estão em andamento as obras na Avenida Elvira Monteiro, no bairro Costa Verde, para reconstrução da travessia sobre o córrego Água Limpa, com prazo estimado de 30 dias para conclusão. Os serviços incluem a instalação de 13 novas aduelas de concreto e a reposição das estruturas que se soltaram durante o período chuvoso. A intervenção visa reforçar a capacidade de vazão do córrego e garantir maior segurança à via e aos moradores da região. O local permanece sinalizado e monitorado pela equipe técnica da Secretaria de Viação e Obras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá oferece aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres

Vazio sanitário do algodão para controle do bicudo vai até setembro

14 mil pessoas acompanharam a noite de abertura da Expolucas 2025