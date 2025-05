Momento MT |Do R7

Obras na Escola Adolfo Augusto de Moraes em Rondonópolis serão retomadas O deputado estadual Thiago Silva (MDB) se reuniu nesta quarta-feira (14), com secretário de Estado de Educação, Alan Porto, para reforçar...

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) se reuniu nesta quarta-feira (14), com secretário de Estado de Educação, Alan Porto, para reforçar a sua cobrança para a retomada da obra da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, em Rondonópolis. A primeira paralisação da obra ocorreu em 2016, após a empresa contratada estar envolvida em esquema de fraudes no escândalo da Operação Rêmora, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado(Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE).

Para mais detalhes sobre a retomada das obras e o impacto na comunidade escolar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: