Obras no bairro Paiaguás avançam e seguem dentro do prazo previsto Os trabalhos contemplam terraplenagem, recuperação viária, pavimentação, drenagem e construção de ramais de abastecimento de água,... Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h38 )

Momento MT

Os trabalhos contemplam terraplenagem, recuperação viária, pavimentação, drenagem e construção de ramais de abastecimento de água, atendendo a uma demanda antiga da comunidade. A Prefeitura de Várzea Grande segue promovendo a maior obra de infraestrutura já realizada no bairro Paiaguás. Com investimento de mais de R$ 10 milhões, os serviços estão em andamento e dentro do cronograma estabelecido, marcando uma transformação histórica na região.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

