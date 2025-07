Obras no Pronto-Socorro de Várzea Grande começam na próxima terça-feira Essa primeira etapa terá duração média de 45 dias e contará com duas frentes de trabalho atuando simultaneamente: uma equipe será responsável... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h56 ) twitter

Essa primeira etapa terá duração média de 45 dias e contará com duas frentes de trabalho atuando simultaneamente: uma equipe será responsável pela reestruturação do telhado, enquanto a outra atuará na reestruturação dos banheiros, desses setores. A próxima terça-feira, dia 8 de julho, será um dia histórico para a saúde municipal. Terão início as obras de reestruturação do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG), que vão justamente nos blocos mais críticos da unidade: os que compreendem a sala vermelha, a sala amarela e a UTI, setores mais sensíveis e afetados durante o período chuvoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras!

